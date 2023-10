Nuovo questore a Prato: esperto di lotta alla camorra

Una lunga carriera trascorsa a combattere i fenomeni criminali più efferati, legati alla camorra in Campania passando dai comuni di Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Giugliano e tanti altri. Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo questore di Prato, Pasquale Antonio De Lorenzo. Originario di Foggia, 58 anni, è entrato in polizia 33 anni fa e nella sua lunga carriera ha ricoperto ruoli di prestigio e di spicco occupandosi di indagini delicate e complesse soprattutto nel territorio campano. Primo dirigente a 43 anni, ha dedicato la vita al lavoro ottenendo gratificazioni e avanzamenti di carriera. L’ultimo incarico alla Polfer di Napoli, da ieri è approdato a Prato in veste di questore. "Ho già dato un occhio al territorio – ha detto De Lorenzo –, mi è sembrato vivo e ricco di aziende. Sono molto contento di esser qua e ripagherò la fiducia che mi è stata data con dedizione e impegno. Per me è sempre come se fosse il primo giorno". De Lorenzo, attento osservatore delle realtà sociale campana, ha lavorato in territori circondati da comuni ad alto tasso criminale. Ha avuto incarichi anche a Lampedusa per la gestione del centro quando arrivano i primi migranti. "Qui a Prato rivolgerò massima attenzione al territorio – ha aggiunto – L’ascolto e il confronto con tutte le istituzioni guiderà la mia azione. Per conoscere meglio il territorio ho già provveduto a commissionare un report per ciascuno dei settori di competenza. Sono onorato e orgoglioso di cominciare questo servizio, è mio intendimento aprire la questura ai cittadini".

L.N.