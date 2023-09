Nuovi ambulatori nell’ala nord. Ma la riorganizzazione è lenta

L’ala nord del Santo Stefano sarà sottoposta ad una riorganizzazione strutturale per diventare ancora più accogliente per i pazienti di reumatologia ed allergologia. Lo fa sapere l’Asl Toscana centro in una nota in risposta ad un articolo pubblicato da "La Nazione" il 7 settembre scorso su alcune difficoltà lamentate dagli utenti. Per l’ala nord, realizzata durante le prime ondate della pandemia ed in deroga alla normativa di accreditamento ospedaliero, "è stato avviato l’iter per la regolarizzazione dei requisiti necessari di funzionamento della stessa e nell’ottobre 2022 è stato presentato il nuovo progetto che prevede un open-space orientato alla multi-professionalità e multidisciplinarietà" oltre "ambulatori chiusi da pareti dedicati alle singole discipline" e non più delimitati da paravento.

Un progetto che "è attualmente al vaglio dei vigili del fuoco". Nell’ala nord, ricorda l’azienda, sono state trasferite le attività di Day hospital-Day service reumatologico e quelle ambulatoriali di Allergologia e Immunologia, per attivare un Day service Immuno-Allergo-Reumatologico a febbraio 2023. "Il day service reumatologico prende in carico pazienti con patologie infiammatorie autoimmuni a rischio di grave invalidità e danno d’organo. Tali pazienti sono sottoposti a terapie infusive con farmaci immuno-soppressori per controllare i livelli di infiammazione sistemica e monitorati per andamento della malattia ed eventuali eventi avversi". Sul fronte della fibromialgia, l’Asl specifica che "non esistono terapie mediche specifiche. I trattamenti quali esercizio fisico e le tecniche mente-corpo si sono rilevati di provata efficacia". A proposito in città è in funzione un programma di Attività Fisica Adattata (AFA) dedicato alla fibromialgia presso l’associazione Arca, mentre al Misericordia e Dolce è attivo un ambulatorio dedicato alla fibromialgia gestito dalla dottoressa Giovanna Ballerini, del Centro multidisciplinare di terapia del dolore.

"In questo centro è stato istituito il servizio di terapia attraverso la auricolo-agopuntura e, a breve, sarà aggiunto quello di psicoterapia di gruppo pensato per la patologia fibromialgica. I fondi dedicati alla fibromialgia in arrivo dal Ministero serviranno "per potenziare azioni che prevedono la messa in opera di tecniche mente-corpo e di Afa. Non esiste, infine, un day service ospedaliero dedicato alla fibromialgia, essendo il day service ospedaliero dedicato a patologie infiammatorie autoimmuni sistemiche".

Sa.Be.