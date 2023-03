Nuova palazzina del Santo Stefano Vince l’Asl, ma Nigro non si ferma

PRATO I lavori per la costruzione della palazzina esterna dell’ospedale potranno partire. A dare il via libera è stato il pronunciamento del Tar Toscana, che ha respinto il ricorso presentato da Nigro & C Costruzioni contro l’aggiudicazione dell’appalto alla Nbi spa di Roma, dopo che il 24 gennaio scorso il collegio dei giudici amministrativi aveva già respinto la domanda di sospensiva. La decisione è arrivata nella tarda mattina di ieri: il Tar ha bocciato nel merito il ricorso presentato dalla Nigro, seconda classificata nella gara d’appalto per la struttura che accoglierà oltre 100 posti letto. La Nigro aveva impugnato l’esito della gara adducendo dei vizi di forma, enucleati in sei articolati punti del ricorso, presentato dai legali di Giovanni Nigro, gli avvocati Mauro e Guido Giovannelli, Francesca Bevilacqua e Luca Giagnoni. Una decisione che si attendeva da alcune settimane, dopo l’udienza del primo marzo: ora l’Asl può andare avanti, firmare il contratto prima di Pasqua per aprire il via al cantiere dai primi di maggio. Giovanni Nigro, titolare dell’azienda pratese, si dice pronto a non fermarsi qui e annuncia la volontà di "andare avanti con la battaglia legale, presentando ricorso al Consiglio di Stato". Scelta, quest’ultima, che "non pregiudica l’andamento dei...