"Nuova cultura del lavoro. Ora parliamone in piazza"

Cinque incontri a cadenza settimanale e oltre cinquanta persone a ogni appuntamento per un percorso che ha prodotto analisi, idee e proposte per creare una nuova cultura del lavoro in città. Ieri sera, martedì 4 febbraio, nel circolo Mcl di Cafaggio si è tenuto l’ultimo appuntamento del ciclo promosso dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Prato. Il tema era "lavoro e giovani" e ha visto la partecipazione del vescovo Giovanni Nerbini, con lui i rappresentanti delle associazioni laicali cattoliche e singoli cittadini, che si sono ritrovati per condividere il proprio pensiero su come aiutare le nuove generazioni a costruirsi un futuro. Agli incontri non sono mancati esponenti politici, sia di centrosinistra che di centrodestra. L’iniziativa è nata, all’interno del mondo cattolico, dalla volontà di agire a seguito degli episodi di sfruttamento nei confronti degli operai stranieri nel distretto tessile e del tragico incidente avvenuto allo stabilimento Eni di Calenzano.

Ieri sera la discussione è partita dai numeri. A Prato la dispersione scolastica, secondo gli ultimi dati disponibili, si attesta al 25,2%, contro una media del 18,2% nel resto della Toscana; mentre i cosiddetti neet – i giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano – sono l’11% a livello regionale (dato Istat).

La considerazioni sviluppate negli incontri saranno condivise in un nuovo appuntamento convocato per martedì 18 febbraio, in un luogo in via di definizione. Negli appuntamenti precedenti il tema del lavoro è stato declinato secondo questi argomenti: immigrazione, cura, pace e ambiente. Per ogni ambito verrà formulata una proposta concreta da offrire all’attenzione della città. "In primavera proporremo le ‘piazze della democrazia’ – annuncia Fulvio Barni, direttore della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Prato – una modalità di confronto sperimentata alla Settimana sociale dei cattolici che si è tenuta a Trieste lo scorso luglio. In centro storico e anche in periferia, come ci ha chiesto monsignor Nerbini, discuteremo in piazza, aprendoci a tutti coloro che in quel momento vorranno unirsi al dibattito".