November Jazz, doppio appuntamento

L’universo vocale afroamericano sarà protagonista il 21 novembre, alle 21, con una doppia esibizione di Verdi’s new vocal group, coro recentemente nato in seno alla scuola Verdi e formato dal piccolo nucleo delle ’soul sister’ cui si sono aggiunte successivamente voci maschili e femminili fino a formare un large ensemble dedito soprattutto al repertorio jazz. Si declina in chiave femminile anche il jazz di Soul sisters, soul!, gruppo formato da alcune delle più belle voci femminili della classe di canto jazz e pop di Stefania Scarinzi che propone un repertorio musicale ispirato alla tradizione soul: in scaletta brani di Aretha Franklin, Otis Redding, Eurythmics, Horace Silver, Bacharach e tanti altri. I brani dei due concerti sono arrangiati e diretti da Stefania Scarinzi e accompagnati al pianoforte da Massimiliano Calderai. Gran finale della rassegna musicale organizzata in collaborazione con Music Pool e Scuola di musica Verdi martedì 28 novembre (alle 21) con Shades of Chet del trio formato da Francesco Giustini (tromba e flicorno), Riccardo Galardini (chitarra), Giacomo Rossi (contrabbasso). In occasione di November Jazz si può abbinare a ogni concerto l’AperiJazz a cura di È·ra-Agenzia Gastronomika, servito al Politeama Bar dalle 20 con prenotazione consigliata (Whatsapp 328 3829633 o mail [email protected]): ospite del 21 il Ristorante Radici Braceria Bistrot.