Notte di San Lorenzo Fra brindisi e musica

PRATO

Tre appuntamenti questa sera per la notte di San Lorenzo, che si annuncia con cielo sereno per le stelle da guardare. Secondo tradizione e dopo due anni di stop per colpa del covid, Calici di stelle alla Rocca di Carmignano chiude in bellezza: la festa organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune, le aziende vinicole, i ristoranti e le associazioni di volontariato, offre la possibilità di degustare prodotti tipici accompagnati dai vini del territorio. Ci sarà anche l’accompagnamento musicale dei "Quei bravi ragazzi", una swing band per tornare indietro nel tempo, con swing, boogie woogie e rock’n roll. Alla Rocca si arriva con la navetta gratuita da piazza Vittorio Emanuele II o a piedi con 500 metri di strada in salita (consigliati abbigliamento e scarpe comodi); i cancelli aprono alle 20 e l’ingresso costa 5 euro (gratis fino a 12 anni). Musica anche in città, con la rassegna Borsi Estate. L’appuntamento è davanti alla chiesa di San Fabiano con "Io sono Chet. Vi racconto la mia vita", concerto del Quartetto Baker dedicato al leggendario trombettista dalla voce d’angelo. Sul palco Giuseppe Nannini (tromba), Vittorio Conti (batteria), Damiano Calloni (pianoforte), Federico Paoli (contrabbasso) racconteranno in musica gli esordi, il successo, la caduta e il ritorno del grande artista scomparso nel 1988. Ingresso da via Di Gherardo, dalle 19.30 aperitivo, concerto alle 20.45, biglietti www.teatroborsi.itbiglietti o direttamente in San Fabiano.

C’è da ricordare infine anche lo spettacolo "Diritto al cuore 2", alle 21.30 in Giardino Buonamici, di e con Jacopo Belli accompagnato da Riccardo Innocenti alla fisarmonica e da altri ospiti. Una serata in equilibrio fra impegno sociale e risveglio del pensiero critico, un affresco di suoni, sorrisi, colori e incontri in collaborazione con Rete Radié Resch. L’ingresso è gratuito, ma gli organizzatori lanciano un appello: portare in dono prodotti per la prima colazione, come latte e biscotti, e alimenti per bambini, come omogeneizzati e pappe, da destinare all’Emporio Caritas. Durante la serata si alterneranno racconti, piccole storie, canzoni per riflettere. Sul palco saliranno anche Silvia Giovannetti e i "101 sensi" ossia Roberto D’anna e Edoardo Lippini, l’artista e scenografa Linda Salvadori e la compagnia teatrale del carcere di Pistoia con un contributo video.