Note jazz in ricordo di Leo Boni. Super ospite il sax baritono Emili

"Prato Estate" a tutto jazz per una serata in ricordo di Leo Boni, musicista fiorentino scomparso improvvisamente nel 2022. È la musica protagonista della serata alla Corte delle Sculture, lunedì (alle 21.30, ingresso gratuito), per il ritorno del ciclo "Sotto le stelle del jazz" a cura dell’associazione Oblò sale prove e con la direzione artistica di Marco De Cotiis.

Super ospite sul palco Rossano Emili sax baritono, affiancato alla chitarra da Gianluca Belpassi, David Perondi al piano, Alessandro Antonini al contrabbasso, Alessandro Benedetti alla batteria, Rossano Emili al sax baritono in tripudio di sonorità jazz. Musica dunque, ma non solo.

La settimana prossima inizierà anche all’insegna del teatro per i più piccini negli spazi verdi della città con il primo appuntamento di "Se qualcuno ama un fiore", il festival giunto alla quarta edizione e affidato alla direzione artistica di Guido Nardin: un festival pensato per vivere e trascorrere le ultime ore del giorno in compagnia e spensieratezza con momenti di aggregazione e condivisione al calar del sole.

Prima tappa al Parco della liberazione e della pace, lunedì 24 giugno alle 20, con "Storie di fiera", a cura di Felice e Celina Cantastorie, per tramandare l’antico mestiere del cantastorie, con tante risate assicurate per i bimbi.

Gli altri appuntamenti sono in programma lunedì 1 luglio con "Deliri di Clown" ai giardini Cristoforo Colombo e lunedì luglio con "Evoluzioni musicali" al parco giochi via Fonda di Figline, sempre alle 20. Anche in questo caso l’ingresso agli spettacoli è gratuito.