Note d’altri tempi con Gmp e Tony Reale

Musica per la terza età grazie al Gruppo Musicale pratese. L’appuntamento a ingresso libero è domani alle 16 alla parrocchia di Gesù Divin lavoratore, in via Donizetti. Il repertorio spazia nei successi popolari del passato con pezzi come O mia bela Madunina, Firenze sogna, Chitarra Romana, Tu vo fa l’americano. Presente in veste di artista anche l’inossidabile Tony Reale (foto) presenterà il vice parroco Padre Giacomo Mucia.

E a proposito di musica popolare, da ricordare anche il concerrto a ingresso libero dell’orchestra Chiti oggi alle 17 alla Scuola Verdi per la ricorrenza di Santa Cecilia. Il concerto sarà diretto da Leonardo Gabuzzini, con un repertorio che va dalle musiche da film e alla musica leggera passando per il jazz e i ritmi latino-americani. Per i soci la serata si concluderà con la cena annuale presso i locali dell’Associazione Autieri d’Italia di Prato.