Notaio pratese vicepresidente del Maggio

Il notaio Gennaro Galdo, che ha lo studio iun città dal 1986, è uno dei due nuovi vicepresidenti della Fondazione lirica che guida il Maggio fiorentino. Il ministero della cultura ha accolto la proposta di modifica statutaria dell’ente e per questo il sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche presidente del teatro, ha convocato d’urgenza il consiglio di indirizzo a cui ha sottoposto la proposta poi votata all’unanimità: per la carica di vicepresidente vicario (che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento) è stato scelto Valdo Spini; per l’altra vicepresidenza (che sostituisce presidente e vicario), Gennaro Galdo. A Galdo, su proposta del sindaco, il consiglio ha affidato la delega alle relazioni con il governo.