Nonni da non scordare: "Sono colonne portanti"

"Nonni, come si fa a spiegare in poche parole cosa siano. Sono il pilastro, la radice ben piantata della società, imprescindibile welfare della famiglia contemporanea nel cui novero vanno considerati anche tutti quei familiari anziani che con la loro disponibilità supportano i figli. Poi ci sono ’gli altri’ anziani; persone sole, che per circostanze molteplici, dopo una vita di lavoro e impegno si trovano in situazioni disagiate, costretti a tirare avanti con pochi soldi; persone talvolta sulla soglia della povertà a cui la società e la politica deve guardare con rispetto e attenzione". Così Rita Pieri dirigente Forza Italia a Prato e coordinatrice di Azzurro Donna Toscana con Marianna Baldi (Azzurro Donna Prato) e Silvia Guarducci ribadiscono: "Garantire a questa fascia di popolazione una vita serena e dignitosa è doveroso ed è uno dei nostri obiettivi politici, che potremmo e vorremmo applicare anche livello cittadino. Stiamo già lavorando in questo senso con uno studio di fattibilità, con proposte concrete che esporremo in tempi molto rapidi alla città".