Non rispetta lo stop. Scontro tra auto, feriti due giovani

Incidente tra due automobili la notte scorsa all’incrocio tra via Udine e via Roubaix. Ad avere la peggio è stato un marocchino di 30 anni che stava guidando la sua macchina e stava transitando lungo quella direttrice. Lo scontro è avvenuto con la macchina guida da un 22enne italiano che stava viaggiando lungo via Udine direzione centro: secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale il conducente non avrebbe rispettato la linea di arresto, andando a finire contro la vettura che sopraggiungeva da sinistra. La macchina de 22enne si è fermata dopo aver fatto una carambola. L’alcol test ha avuto esito per i due uomini. Il 30enne è arrivato in codice rosso in pronto soccorso.