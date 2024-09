Non ce l’ha fatta Raimondi: travolto da un’auto, è morto in ospedale. Montemurlo in lutto, il cordoglio del sindaco

Montemurlo (Prato), 30 settembre 2024 – Montemurlo piange la scomparsa di Piero Raimondi, 61 anni, morto ieri, 29 settembre, all’ospedale di Careggi per i traumi riportati a seguito di un incidente, avvenuto sabato 28 settembre, a Campi Bisenzio. Raimondi è stato investito da un veicolo mentre era in sella alla sua bicicletta.

Piero Raimondi abitava a Oste con la moglie e le figlie Ilaria e Martina. Aveva lavorato una vita come operaio tessile e da pochi anni era andato in pensione. Aveva sempre amato molto il suo lavoro di tessitore e raccontava spesso alle figlie l’emozione di creare stoffe e tessuti. Un uomo che non si risparmiava mai e che era sempre pronto a mettersi a disposizione del prossimo. Da 21 anni prestava servizio come volontario e soccorritore alla Misericordia di Oste ed era molto attivo anche nell’Avis Montemurlo e nel Comitato Noi Insieme, che si occupa dell’organizzazione della manifestazione “A spasso con l’Oste” e ne era stato anche il presidente. La figlia Ilaria ricorda il padre con una una sola parola “donare”:«Era un uomo che sapeva donare. Ha sempre donato il suo amore a noi figlie e alla sua famiglia, donava il suo tempo e il suo impegno alla Misericordia, donava sangue per Avis Montemurlo. Era un uomo sportivo, dinamico, leale. Aveva praticato podismo, nuoto, poi da qualche anno, per un problema fisico, aveva iniziato con la bicicletta che era diventata la sua grande passione».

Anche il sindaco Simone Calamai ha appreso la notizia con grande dispiacere:«Sono profondamente colpito e addolorato dalla tragica morte di Piero Raimondi e mi stringo in segno di cordoglio alla sua famiglia anche a nome dell’amministrazione comunale.- dice il sindaco- Piero era un uomo sereno, sempre sorridente, disponibile ad aiutare il prossimo e a mettersi a disposizione per il bene della comunità . Un’ottima persona che tutti apprezzavano per le sue doti umane. Ci mancherà tanto».

La scomparsa di Raimondi ha lasciato un grande vuoto anche in Lorenzo Scrozzo, presidente della Pro-loco e del Comitato Noi Insieme:« Ho iniziato il mio impegno nella Misericordia 21 anni fa insieme a Piero e insieme abbiamo lavorato nel Comitato Noi insieme con impegno e affiatamento. Perdo oggi un grande amico e a Oste perde una persona generosa e altruista». In attesa del rilascio della salma ancora non è stata fissata la data del funerale.