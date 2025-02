"Non bisogna abbassare la testa. Perso contro la squadra più forte"

La differenza fra Pistoiese e Prato? La maggiore qualità degli arancioni, in particolare in avanti. Ne è sicuro Marco Mariotti, che non ha niente da rimproverare ai suoi ragazzi al termine del derby. "Non solo non avremmo potuto fare di più, ma avremmo potuto fare molto meno - il commento del tecnico dei biancazzurri - Quando puoi contare su attaccanti del calibro di Simeri e Sparacello diventa tutto più semplice. Alla mia squadra dico "brava" e la ringrazio, così come ringrazio i nostri sostenitori. E’ stata una bella giornata di sport. Per quanto ci riguarda, abbiamo avuto anche un buon approccio, ma poi la caratura tecnica della Pistoiese è venuta fuori e non abbiamo mai dato l’impressione di poter segnare, viste anche le assenze di Barbuti e Pereira. L’unica speranza sarebbe stata un episodio fortunato, oppure avremmo dovuto augurarci una partita sbagliata da parte degli arancioni". Mariotti non fa drammi dopo la battuta d’arresto, la prima dei lanieri dopo quatto risultati utili consecutivi. "Non bisogna abbassare la testa quando si perde contro una formazione più forte di te. La Pistoiese ha potuto contare su un budget superiore rispetto al nostro: basta dare un’occhiata al reparto offensivo che ha allestito. Alla fine sono le punte che ti fanno vincere le partite. Se nella prossima stagione ci saremo ancora io e il direttore sportivo Francesco Virdis, investiremo innanzitutto sul pacchetto d’attacco. Confronto con il presidente? E’ alle Maldive, quindi lasciamolo stare. Ma avremmo già trovato un accordo per la permanenza".

F.B.