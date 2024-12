"No all’antenna vicina al campo di calcio"

"E’ stata installata la famosa antenna 5G Vodafone a Grignano, in piazzale Cortopassi. Ci sentiamo presi in giro dall’amministrazione comunale che ci aveva assicurato che sarebbe stato tutto rimandato a gennaio in modo tale che il nostro Comitato potesse accedere agli atti, per i quali ha presentato richiesta lo scorso 12 dicembre, e fosse possibile avere, come aveva detto il vicesindaco Faggi risposte ai nostri dubbi". Sono le parole dei membri del Comitato di Grignano che ieri mattina si sono svegliati con gli operai intenti ad installare l’antenna nel piazzale a due passi dal campo sportivo dove si svolge attività e dove tutti i bambini del circondario vanno a giocare.

"Non siamo nè pro nè contro 5g – specificano dal Comitato – ma il comune disattende il suo stesso regolamento per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazione dove, all’articolo 5 c’è scritto chiaramente che ci sono area dove prestare maggiore attenzione per l’installazione di questo tipo di antenne in particolare nei pressi di strutture a destinazione scolastica e sanitaria e loro pertinenza aree verde attrezzate, aree destinate all’infanzia aree di particolare densità abitativa".

Peraltro il Comitato dei residenti sottolinea come il luogo scelto per l’installazione dell’antenna, seppur non lontano da quello di piazzale Cortopassi, non sia lo stesso dell’autorizzazione concessa. "A noi interessa la salute dei nostri bambini – proseguono dal Comitato – e soprattutto non capiamo tutta questa fretta senza un vero e proprio confronto con i cittadini. A Prato dice Arpat – concludono dal Comitato – abbiamo fra la più alta concentrazione di di antenne 5g. Serviva anche questa proprio accanto ad un giardino pubblico? In quanto ai controlli sbandierati dal vicesindaco Faggi abbiamo constatato dalla documentazione che sono stati fatti nel 2022 solo due controlli e tre nel 2023 solo uno. Questo modo di agire sta avvenendo dimostrando una notevole insensibilità del Comune verso la nostra popolazione e ci chiediamo perchè".

L’amministrazione da parte sua aveva ricordato la proposta di Vodafone era passata in commissione dei servizi con il parere positivo di Arpat e Ufficio Ambiente.

