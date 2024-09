Niente grembiulino alla materna: "Nessun divieto, è solo un’opzione"

"Nelle scuole di Montemurlo c’è la più totale libertà, proprio in virtù di questa non possiamo e prima di tutto non vogliamo, obbligare nessuno a indossare il grembiulino". Maddalena Albano, dirigente dell’istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo torna sul dibattito innescato dalla mamma di un bambino della scuola dell’infanzia contraria alla scelta della dirigenza di eliminare l’uso del grembiule.

"Non c’è stato nessun cambio di regolamento, nelle nostre scuole non vige alcun obbligo circa l’abbigliamento proprio perché ogni genitore deve sentirsi libero di scegliere come ritiene più opportuno vestire il proprio figlio, allo stesso modo non esiste un divieto di portare il grembiule che, ad esempio, viene utilizzato durante determinate attività di laboratorio. Inquadrare i bambini in una divisa non è quello che riteniamo migliore per la crescita degli alunni", aggiunge la dirigente che

la prossimo settimana convocherà un consiglio di istituto aperto quindi ai rappresentanti delle famiglie, per spiegare la questione dopo le perplessità sollevate da una famiglia contraria alla scelta di non far indossare il grembiulino in classe.

"Non c’è mai stato nessun obbligo né in un senso né nell’altro. Potrebbe essere l’iniziativa di una singola insegnante, e farò una verifica proprio su questo. Ma ripeto: non c’è nessun divieto - precisa Albano - ma c’è una assoluta libertà. Tra l’altro la questione del grembiule è ampiamente dibattuta anche a livello nazionale per quanto riguarda la parità di genere, ci tengo quindi a sottolineare che nelle nostre scuole non ci sono obblighi in alcun senso. Allo stesso tempo rinnovo l’invito a questa famiglia a venire a parlare, sarò felice di ricevere i genitori e disponibile ad un confronto". La mamma che ha sollevato il problema aveva scritto un lettera in cui sosteneva l’uso del grembiulino come elemento di crescita per "insegnare fin da piccoli che nella scuola come nella vita ci sono delle regole da rispettare, iniziando dalle piccole cose, imparare magari ad abbottonarsi da soli il grembiule invece di rinunciare in partenza. A farsi riconoscere ognuno dalla propria personalità anziché dalla

propria felpa, visto che non tutti possono permettersi le ultime alla moda" oltre che si praticità.

Silvia Bini