Nerbini ai preti: "State vicini ai cittadini"

In questo momento terribile state ancora più vicini alla popolazione. E’ il messaggio che il vescovo Nerbini, che sta seguendo ogni giorno, con apprensione, l’evolversi della situazione, ha rivolto ai sacerdoti della diocesi. "Crediamo che sia importante, al di là degli aiuti materiali, la vicinanza alla nostra gente – ha scritto il vescovo al clero diocesano – la condivisione delle loro sofferenze e preoccupazioni, il sostegno nella solitudine e nei disagi, nei quali qualcuno può essersi trovato. La solidarietà è sempre stata prerogativa dei pratesi. Sono proprio situazioni come queste che devono trovarci ancora più sensibili e pronti a farci vicini a tutti coloro che sono nel bisogno per attenuare le difficoltà e lenire le inevitabili sofferenze".