"Respira male", paura per una neonata soccorsa da Pegaso

Prato, 24 ottobre 2023 – Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per una neonata che ieri mattina, poco prima delle otto, è stata soccorsa dall’elisoccorso per problemi respiratori. A far scattare l’allarme sono stati genitori della neonata quando si sono accorti che la piccola non respirava bene. L’episodio è accaduto in zona Tignamica, frazione del Comune di Vaiano, dove la coppia abita.

Secondo quanto riferito, i genitori hanno chiamato il 118 sostenendo che la bambina "respirava male". La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Alla Tignamica sono arrivati, in codice rosso, un’ambulanza del 118 e l’automedica. La bambina è stata visitata e non mostrava segni di sofferenza in quel momento ma i genitori hanno riferito di essersi accorti di qualcosa di strano nel respiro della figlia dopo che aveva preso il latte dalla mamma. E’ possibile che la piccola abbia avuto un rigurgito dopo la poppata.

Il medico, vista l’età delicata della piccola, ha preferito farla trasferire al Meyer con urgenza, per scongiurare qualsiasi altro tipo di problema. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso della Regione. Il Pegaso è atterrato dopo una decina di minuti in un campo vicino all’abitazione della famiglia. La bambina è stata portata al Meyer. Le sue condizioni di salute erano buone ed è stata dichiarata fuori pericolo. E’ stata però ricoverata per fare accertamenti e capire da cosa siano dipese le difficoltà respiratorie.