Nel mondo dell’incisione

’Enrico Michelassi. Un incisore fiorentino (1872-1957)’ è il libro scritto da Francesco Bernocchi, commercialista con la grande passione per la storia, per l’arte e per le monete. Il volume è una ricerca sulle orme di un piccolo ma grande artigiano fiorentino, Michelassi, incisore, accademico e bisnonno dell’autore: mezzo secolo di attività artistica e impegno civile a Firenze dalle fine dell’Ottocento.

Il libro sarà presentato il 30 maggio alle 17.30 nell’oratorio della Misericordia di Firenze e il 9 giugno alle 17.30 a Palazzo Vecchio con i saluti del presidente del Consiglio comunale Luca Milani, L’introduzione sarà a cura di Claudio Bini, presidente della Società S. Giovanni Battista. Bernocchi dialogherà con la storica pratese Annalisa Marchi.