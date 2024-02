Nel 1971 a Milano la sua prima sfilata: "Talento visionario. Giusto celebrarlo"

Non capita tutti i giorni di incassare i complimenti della Camera nazionale della Moda. Che non solo ha dato il patrocinio alla mostra "Walter Albini. Il talento, lo stilista" ma l’ha anche inserita nel calendario della Milano Fashion Week. Correva il 1971 quando i riflettori del capoluogo lombardo si accesero sulla prima sfilata di Albini. "Ora celebrarne il genio è doveroso – ha detto il presidente della Camera nazionale della Moda Carlo Capasa che ha fatto gli onori di casa per i pratesi - Ebbi modo di lavorare con Walter e lo ricordo con grande affetto. Era un talento visionario, e anche un grande tecnico. Complimenti al Museo del Tessuto per aver pensato di dargli un riconoscimento". Ad arricchire la mostra importanti prestiti provenienti da istituzioni pubbliche come il Centro studi e archivio della Comunicazione (Csac) dell’Università di Parma e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine di Milano, e da prestatori privati: Archivio Angelo, Archivio Benedetta Canu, Collezione Carla Sozzani - Fondazione Sozzani, Collezione Doris Beretta, Collezione Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, Collezione Francesco Campidori, Collezione Ilaria De Santis, Collezione Massimo Cantini Parrini, Collezione Simona Morini, Collezione Tiziana Vintageafropicks, Collezione Vito De Serio, Madame Pauline Vintage Archivio.

m. l.