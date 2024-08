"Negozi aperti anche d’estate. Un presidio"

Anche per il 2024 Confesercenti rilancia l’iniziativa "Agosto noi ci siamo" con moltissimi negozi bar e ristoranti attivi per tutto agosto. Una iniziativa dal doppio risvolto: da una parte stare aperti d’agosto offre servizi alla città, dall’altra contribuisce a recuperare parte dei guadagni persi a causa dell’inflazione e dei rincari. Sono circa 100 le attività tra negozi, bar e ristoranti che hanno aderito all’iniziativa. "Con quest’iniziativa – dice il presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti – intendiamo fornire un importante servizio ai cittadini che rimarranno nelle nostre città, garantendo una dettagliata informazione sulle attività aperte, con l’obiettivo di offrire, anche nel mese di agosto, uno shopping ‘easy’, a portata di mano di famiglie, anziani e soggetti fragili. Le attività commerciali che resteranno aperte anche nel mese di agosto mantenendo il territorio vivo, accogliente e funzionale all’erogazione dei servizi. La nostra iniziativa è importante soprattutto per le persone più fragili, come gli anziani, che hanno bisogno di negozi di vicinato e dei mercati aperti per non dover stare troppo fuori casa, soprattutto nelle ore più calde".

"La città deserta - sottolinea Alice Beccia coordinatrice dell’iniziativa per Confesercenti Prato - ad agosto è un ricordo. Nel periodo estivo in molti, specialmente l’utenza più debole come gli anziani e i fragili, trova maggiori difficoltà anche viste le elevate temperature che si stanno verificando. L’apertura dei negozi e lo svolgimento dei mercati è un servizio importante che contribuisce alla qualità della vita di chi, in particolare nelle città, necessita di servizi di prossimità".