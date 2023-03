Natura dentro. All’Open Studio Italo Bolano

Nuova mostra negli spazi dell’Open Studio Italo Bolano, in via Fra Bartolomeo. Giovedì alle 18.30 sarà inaugurata "Natura dentro" di Daniela Simoncini e Pasquale Tangi. Il progetto espositivo, in gran parte realizzato site-specific, prende vita a seguito di numerosi incontri che gli artisti hanno voluto con le opere e i luoghi cari a Bolano tra Prato e l’Isola d’Elba, con l’obiettivo di mettere l’accento sulla simbiosi tra arte e natura attraverso il tema del viaggio, in particolare quello compiuto dalla natura che vive dentro gli spostamenti fluttuanti di semi e spore o di conchiglie portate dal mare, unito ad una riflessione sul tempo dell’attesa e la forza dei cambiamenti che nascono dall’interno. Simoncini e Tangi portano così dentro lo studio di Italo Bolano una natura abbracciata nel fluire dei suoi ritmi, osservata nelle sue profonde e continue metamorfosi per assimilarne la dinamica e interiorizzarne le forme. La mostra, promossa dalla Fondazione Italo Bolano e a cura della direttrice artistica Erica Romano, sarà visitabile fino al 16 aprile. Da ricordare l’appuntamento del 13 aprile alle 18 dal titolo "Recherche. Viaggio nella natura del corpo": il pubblico sarà invitato a partecipare ad un’esperienza multisensoriale in dialogo con le opere, accompagnati da una calda tazza di tè e dalla guida di Barbara Neri, biologa nutrizionista e di Ran Ishwa, insegnante metodo Feldenkrais e danzatrice butoh.