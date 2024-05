"Nati per leggere" sbarca al Prismalab. Ecco gli appuntamenti

A partire da oggi dalle 15 alle 19 il servizio dedicato a "Nati per Leggere" sbarca anche al Punto prestito PrismaLab con la novità de "Le coccole del martedì". Ogni martedì dalle 15 alle 19 a maggio e giugno, le famiglie con bambini e bambine da 6 mesi a 6 anni saranno accolte da una bibliotecaria per ricevere la proposta di una selezione di libri adatti ai più piccoli da prendere in prestito gratuitamente e consigli utili per la lettura ‘a bassa voce’. Non serve la prenotazione.

Sempre oggi alle 10.30 nella Biblioteca del Centro Mario Lodi si terrà l’ultimo incontro del ciclo So-stare nella consapevolezza genitoriale: letture ad alta voce per donne in cammino sul tema della maternità e dei cambiamenti che comporta avere un un figlio/una figlia, e come si affrontano. Un ciclo di letture promosso dalla Sala Ragazzi e Bambini e dal Coordinamento Pedagogico rivolte a donne che hanno partorito da poco. E’ possibile partecipare da sola o con i figli. A cura di Federica Marri, le letture sono rivolte a donne con neonati fino a 6 mesi. Oggi in programma "Genitori al lavoro: energie, paure e desideri, tempi e spazi" (prenotazione obbligatoria).