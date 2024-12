Natale a Prato, in piazza Duomo torna l’animazione per i più piccoli

Prato, 13 dicembre 2024 - Il Natale a Prato è sempre più a misura di bambini. Sabato 14 e 21 dicembre, dalle 15 alle 18, in piazza Duomo torna “Il villaggio degli elfi e di Babbo Natale”, dopo il successo ottenuto lo scorso 30 novembre, in occasione dell’accensione dell’albero. Creata dalla Fabbrica dei Pinoli – Associazione il Cantuccino (Gruppo Città del Sole), l’iniziativa si svolge grazie al contributo del Comune di Prato in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato. Per l’occasione, ecco giochi di piazza, baby dance con canzoni a tema natalizio, letture animate ed uno spettacolo di burattini. Così i più piccoli potranno giocare con gli elfi, scattare foto con Babbo Natale e con la renna Rudolph, e inviare la letterina nell’apposito corner. Per facilitarli, saranno allestiti tavoli di legno con colori, letterine prestampate, stickers ed una maxi cassetta postale. Tutto il pomeriggio sarà accompagnato da un intrattenimento musicale a tema natalizio.

"Siamo molto felici - è il commento dell’assessora Benedetta Squittieri - di accogliere in Piazza Duomo i bambini e le bambine, insieme alle loro famiglie. Ad attenderli ci sarà Babbo Natale e tante attività pensate per rendere questa giornata speciale. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Confcommercio e alla Città del Sole per la loro professionalità e collaborazione”. “Rinnovando un’iniziativa che ha già colto un bel successo – aggiunge Matteo Marianeschi, per Confcommercio – proseguiamo il nostro percorso di affiancamento e supporto alle attività. L’obiettivo è quello di sostenere eventi che aumentino l’attrattività del centro, favorendo una frequentazione diffusa in un periodo così importante dell’anno, come il Natale”. La partecipazione è gratuita e ad ingresso libero. In caso di pioggia l’iniziativa si sposterà nel chiostro di San Domenico. Per info è possibile contattare il numero whatsapp 3667119600.