"Natale a Comeana in compagnia". Iniziative per bimbi e tanta magia

Una domenica prenatalizia fra laboratori e mercatini. "Natale a Comeana in allegra compagnia!" è organizzato dal Comune di Carmignano e dalle associazioni locali e propone per domenica tante iniziative ricreative e di solidarietà. In piazza Battisti dalle 14,30 alle 16 c’è "Creiamo il Natale" laboratorio per bambini

da 5 a 10 anni, con un genitore. Prenotazioni: 055.8716213. Alle 16 arriverà il mago Marco Marchese con il suo spettacolo di magia e

a seguire Babbo Natale. Dalle 14 alle 19 in piazza Battisti mercatino biologico a cura dei produttori locali e stand gastronomici a cura delle associazioni locali, oltre alle bancarelle di "Io Creo" e "I giochi di’ Belli". Per le consegne dei regali ai bambini a casa il 24 dicembre (dalle 14 alle 18) si può già prenotare allo Spazio Giovani (055.8716213) oppure da Foto Ottica Berna (055.8719347).