Nasce il torneo di calcio dei rioni. Non solo Palla Grossa: sfida doppia

"L’idea era quella di rifarci al calcio di una volta, riorganizzando un torneo su base rionale come avveniva negli anni ‘70 e ‘80. Lo abbiamo fatto prendendo come riferimento i quadranti della Palla Grossa e le società calcistiche del territorio e devo dire che abbiamo ottenuto un riscontro superiore alle aspettative". L’imprenditore Sandro Ciardi ha presentato così la nascita del primo torneo dei rioni di calcio a 11, di cui è il coordinatore. Un’iniziativa che coinvolge anche i quattro rioni della Palla Grossa, rappresentati indicativamente da altrettanti club di calcio a seconda della loro ubicazione, che metteranno a disposizione i campi sportivi in cui si allenano: la Galcianese rappresenterà i Rossi, La Querce i Verdi, la Zenith gli Azzurri e il Csl Prato Social Club i Gialli. Ogni rione nominerà un coordinatore per la selezione dei calciatori, rispettando un requisito fondamentale: ogni calciatore potrà giocare esclusivamente per il Rione nel quale risiede. L’Uisp sarà invece a disposizione per quel che concerne i tesseramenti.

"La competizione fa dell’aggregazione e del senso d’appartenenza i propri obiettivi di base – ha spiegato alla presentazione del torneo il presidente di Uisp Prato, Maurizio Vannelli – Abbiamo aderito con convinzione". E’ già stato organizzato un comitato promotore che avrà il compito di collaborare con tutte le società di calcio del territorio, sia professionistiche che amatoriali, per poi passare alla fase operativa ed iniziare a selezionare i giocatori. La rassegna sarà divisa in due categorie agonistiche: da un lato ci sarà un trofeo per gli juniores, in cui si sfideranno atleti nati fra il 2005 e il 2006 (con il possibile utilizzo di 2004 come fuori quota). Dall’altra la kermesse vera e propria dedicata ai senior. Per quel che riguarda invece il format, in entrambi i tornei si prevedono due semifinali di andata e ritorno, con finalissima da giocare (perlomeno nell’intenzione di base) al Lungobisenzio. Il sorteggio per decretare gli abbinamenti sarà effettuato nelle prossime settimane: l’idea è quella di dare il via alle due manifestazioni calcistiche nella parte finale del prossimo giugno, quando la stagione dei dilettanti sarà ormai finita. Non è tutto, perché in programma c’è anche l’organizzazione di una Supercoppa dei Rioni: una manifestazione simile dovrebbe essere allestita anche in Valbisenzio e l’idea è di far sì che la vincitrice del Palio pratese possa sfidare la miglior formazione della Vallata.

Giovanni Fiorentino