Narnali e Bacchereto separate da un punto

Nel campionato di calcio Uisp, Bellini Giacomo Bacchereto accorcia le distanze dalla capolista Kickers Narnali che osservava il proprio turno di riposo, battendo 4-0 l’Asd Vergaio. La sequenza dei gol: Gianni Bellini sblocca il match al 4’, seguito da Riolo al 7’. Nel finale, doppietta di Maresia al 38’ e 44’ che chiude i giochi.

Un pareggio ricco di emozioni al Chiavacci arriva, invece, tra Phoenix 2012 e Giusti Stefano Comeana. Gli ospiti passano in vantaggio al 29’ del primo tempo con Scuffi, ma El Gallaf risponde al 36’. Prima dell’intervallo, Clemente porta nuovamente avanti il Giusti Stefano. Nella ripresa, Bonciolini riporta il match in equilibrio al 26’, ma al 35’ Degl’Innocenti segna il gol del momentaneo vantaggio per il Phoenix. Quando sembrava fatta, Lupo al 38’ sigla il definitivo 3-3.

Altro pareggio spettacolare quello tra Real Chiesanuova e Olimpia Prato. Partenza sprint degli ospiti con Vollero che segna al 1’, ma al 10’ Marzocchini riporta la sfida in equilibrio. Olimpia nuovamente avanti al 28’ con Ghianni, ma Pisa al 27’ della ripresa firma il definitivo 2-2.

Un altro pareggio è stato quello tra la Polisportiva Il Sogno e Sporting Prato City. I padroni di casa si portano avanti con Paciscopi al 12’, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano la gara con i gol di Raihane al 6’ e Mauro al 19’. Alla fine però, al 27’, Benvenuti segna il definitivo 2-2.

Uno a uno tra Avis Verag Prato Est e Polisportiva Sant’Andrea. Al 23’ del primo tempo Spicciani porta avanti i padroni di casa ma nel finale Cosimo al 39’ sigla il gol del pari.

Vittoria in extremis per 3 a 2 a favore del Sant’Ippolito che batte il Prato Asd in una sfida ricca di colpi di scena. Infine, vittoria netta per il Signa 2007 che batte il Tavola 1924 con un secco 3-0. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa arrivano i gol decisivi: Carrani al 12’, Vanaria al 25’ e Binetti al 35’ chiudono la pratica.

In classifica i Kickers Narnali mantengono la testa con 44 punti, seguiti ad un solo punto di distacco dal Bellini Giacomo Bacchereto.