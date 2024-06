Musicisti pratesi vincono concorso. E ora non sono più gli "sconosciuti"

Un gruppo pratese si è aggiudicato il titolo di miglior band under 17 in occasione dell’11esima edizione del campionato band emergenti organizzato a Santomato. Il contest musicale ha visto infatti trionfare nella loro categoria d’appartenenza gli "Unknown", che hanno avuto la meglio di 25 punti rispetto ai secondi classificati, "The Grunge", un’altra band proveniente da Prato. Entrambi i giovanissimi gruppi sono affiliati alla "School Rock" di Massimo Dattoli. La band vincitrice ha un’età media di 16 anni ed è formata da Charlie Zampagli (cantante), Leonardo Corvino (prima chitarra), Elisa Puggelli (seconda chitarra), Faber Manganiello (batterista), Samuele Pallai (bassista).

"Quello a Santomato era il primo contest a cui prendevamo parte, anche perché è relativamente poco che suoniamo assieme – racconta Elisa Puggelli – La band è nata a metà del 2023 e i suoi componenti appartengono alla stessa scuola musica, la ‘School Rock’ a Tobbiana, che ci ha dato la possibilità di crescere. Chi ne fa parte è accumunato dalla grande passione per la musica".

Poi l’introduzione alla musica del gruppo: "Principalmente facciamo metal, ma stiamo sperimentando anche altri generi ed è nostra intenzione arrivare a comporre anche degli inediti. Per quanto riguarda il contest a Santomato, dopo la serata dedicata alle selezioni, siamo approdati in semifinale e poi alla finalissima, che vedeva presenti altre cinque band. Siamo molto contenti di questa bella vittoria: è stata una soddisfazione importante, nonché uno stimolo per il futuro, in quanto ci siamo potuti confrontare con tanti altri ragazzi".

Il prossimo appuntamento degli "Unknown" sarà sul palco dei Renai, dove si esibiranno a breve.

"Nei prossimi mesi sfrutteremo al massimo le esibizioni live per farci conoscere e ampliare il nostro pubblico – conclude Elisa – iniziando anche a lavorare al nostro primo inedito che registreremo grazie al premio vinto".

Francesco Bocchini