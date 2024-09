Musica, street food, stand. Mercato Nuovo: che festa

Inizierà domani con la ‘festa Indie più grande d’Italia’ l’edizione 2024 del Settembre a Prato la manifestazione che unisce in piazza del Mercato Nuovo le sfide della Palla Grossa con i concerti a ingresso gratuito, stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato e giochi per bambini. L’appuntamento col concerto inaugurale è per le 21.30. La serata, ad ingresso gratuito, sarà curata dal collettivo ‘Indie Power’, che suonerà dal vivo le canzoni che più di ogni altre raccontano le generazioni d’oggi. Si ballerà sulle note di Tananai, Calcutta, Bnkr44, Gazzelle, Ernia, Coez, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri. Prima del concerto, dalle 19 la piazza sarà aperta, con ingresso libero, per tutte le altre attrazioni attive fino al 15 settembre: street food, gonfiabili, giochi per bambini e mercatini di vario genere. Tornando ai concerti, la musica continua anche giovedì 5 settembre. Alle 21.30 è in programma il dj set di Metempsicosi: alla console si alterneranno Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00zicky e Luca Pechino. Il gruppo di dj già l’anno scorso aveva partecipato a ‘Settembre Prato’, affiancato dal leggendario Franchino che in quell’occasione si esibì a Prato per l’ultima volta. Venerdì 6 settembre sarà la volta di ‘Crazy 90s’ e del suo show: sul palco dj, vocalist, mascotte e tanti effetti speciali insieme ai pezzi musicali più amati del magico che va dal 1990 al 1999. Sabato 7 sul palco di piazza del Mercato Nuovo andrà in scena la serata Rock in Movie’. Da ricordare che sabato 14 sarà la volta di una delle guest-star di Settembre a Prato: sul palco salirà Cristina D’Avena (foto).