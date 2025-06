Musica per la Fondazione Pitigliani

Domani sera dalle 21.15 musica e solidarietà al Giardino Buonamici con la serata Grazie perché, organizzata dal Gruppo musicale pratese e dalla Fondazione Sandro Pitigliani, con il patrocinio della Provincia e il supporto del comitato prarese della Croce Rossa Italiana. Una serata speciale che vedrà la partecipazione delle cantanti pratesi Sara Ruoti, conosciuta anche a livello nazionale grazie alla partecipazione a trasmissioni Rai, Matilde Rosati (nella foto), cantautrice e anche consigliera comunale, Stefania Toccafondi, già enfant prodige allo Zecchino d’oro, e i giovani de Il piccolo coro della musica da ascoltare, diretto da Roberta Pettirossi.

Sul palco salirà anche un’altra gloria pratese: il cantante Tony Reale, che ha più volte collaborato con il Gruppo musicale pratese in concerti di solidarietà. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Sandro Pitigliani, punto di riferimento dal 1979, per il sostegno alla ricerca oncologica e il supporto psico oncologico ai pazienti e ai loro caregivers. Attraverso progetti dedicati al supporto psicologico e al benessere psico fisico durante le terapie, la Fondazione lavora per rendere ogni percorso oncologico più umano e più vicino ai bisogni reali di chi lo attraversa. La donazione minima consigliata è a partire da dieci euro.