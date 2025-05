Musica e cucina sotto le stelle

Fino all’11 luglio appuntamento con "MISE Garden Festival" organizzato dalla Misericordia di Montemurlo nei giardini della sede in via Monsignor Paolo Contardi 13. Tutti i giovedì sera, ma anche qualche venerdì’ e sabato, cucina e pista da ballo con esibizione di tante band sul palco. Tutte le serate il Chiringuito per aperitivi e, cocktail oppure caffè e dolce. In un ambiente dal sapore estivo, cibo e musica con band e artisti dal vivo. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Montemurlo con la collaborazione della Pro loco. Un’occasione di svago e anche per conoscere da vicino le attività della Misericordia. Il calendario prevede per giovedì 29 maggio esibizione di ginnastica artistica con l’associazione Etruria. A seguire giovedì 5 giugno dj set dance con Classfriends; mentre il 12 giugno si esibisce la scuola di musica School Rock. Il 18 giugno, di mercoledì, serata di sensibilizzazione al consumo responsabile di alcolici prima di mettersi alla guida; venerdì 20 giugno Queen Tribute Band; sabato 21 Rock jam session, serata di beneficenza; domenica 22 giugno Tribute band 883; 26 giugno in pista la scuola di ballo Damas y Caballeros. Chiusura venerdì 11 luglio con serata di degustazione del vino Chianti classico accompagnato da piatti della tradizione toscana.