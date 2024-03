Musica e coccole. Alla Scuola Verdi le note per bimbi

Alla Scuola di musica Verdi torna Musica e Coccole, il progetto di introduzione alla musica per i bambini più piccoli, quelli nati dal 2021 al 2022: da sabato 6 aprile inizieranno i laboratori, che i piccoli frequenteranno assieme a un genitore. Il percorso sarà composto da dieci lezioni di 50 minuti ciascuna, tutte di sabato mattina: un approccio musicale per stimolare la curiosità dei bambini, alla scoperta del suono e del movimento attraverso attività ludiche ed espressive. Musica e coccole è un progetto davvero speciale, organizzato dalla Scuola Verdi in collaborazione con la Camerata strumentale. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito della scuola o scrivere a [email protected]

Da anni l’impegno della Verdi è rivolto anche ai bambini più piccoli. Per i piccoli fra i 3 e i 4 anni la scuola propone Musica e gioco, il corso che i piccoli frequentano in gruppo senza i genitori. Propone un approccio in cui la musica viene vissuta con libertà e creatività; i bambini scoprono così un altro modo per esprimere le loro emozioni. Canto, ritmo e movimento sono gli elementi principali dell’attività che gli insegnanti programmano in relazione alle caratteristiche del gruppo e dei singoli bambini. Ci sono poi le lezioni di propedeutica musicale, per bambini da 5 a 7 anni. E’ un corso articolato su tre anni. Nei primi due si procede con l’attività in gruppo; il ritmo, la voce e i primi strumenti sono la base delle attività pratiche, per scoprire e sperimentare le caratteristiche del suono. In modo semplice e progressivo si apprendono inoltre i primi simboli musicali. Durante il secondo anno i bambini si avviano all’esperienza della musica d’insieme con il corso di Orchestra propedeutica, dove imparano le caratteristiche e il suono dei vari strumenti e le regole per suonare insieme; alla fine dell’anno sceglieranno lo strumento che preferiscono. Nel terzo anno i giovanissimi allievi iniziano le lezioni di strumento in piccoli gruppi, per sviluppare la concentrazione e l’ascolto nella pratica di insieme.