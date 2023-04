Musica di primavera Suona l’arpa cinese

La musica protagonista delle domeniche di primavera. E’ partita con un buon successo la rassegna "Poggio in Concerto", promossa dalla scuola "L’Ottava Nota" con il Comune. Il cartellone è arrivato alla IX edizione e tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno alle Scuderie Medicee.

"A Poggio la musica è sempre stata di casa, con concerti e festival anche di respiro internazionale – spiega l’assessore alla cultura Giacomo Mari – e da nove anni questa rassegna è uno degli appuntamenti che consolidano la vocazione e l’offerta musicale del nostro territorio. Fra chi si esibisce in queste serate c’è chi è cresciuto nella scuola poggese e oggi è in grado di portare la propria musica fuori dai nostri confini. La scuola L’Ottava Nota è un preziosa fucina da cui emergono anche giovani talenti". Prossimo concerto quindi domenica 23 aprile, poi gli altri saranno domenica 7 e 21 maggio. Ad esibirsi sarà il 23 il duo "Yin e Yang" composto da Federico Santini al pianoforte e Siyun Shen all’arpa cinese; seguirà un altro duo: "Kòdo" di Mayra Viola al violino e Davide Iadicicco alla fisarmonica. Chiusura della rassegna con il quintetto "Daimon". I concerti iniziano alle 17, ad esclusione dell’ultimo che sarà alle 21. "In qualità di direttore artistico – aggiunge il maestro Alessandro Bernardi – sono orgoglioso di presentare la nona edizione di questa rassegna che nel corso degli anni ha visto impiegati musicisti provenienti sia dalla scuola L’Ottava Nota che da altre importanti realtà musicali toscane. La rassegna offre l’opportunità alla cittadinanza di assistere ad eventi con musica dal vivo di livello. Per informazioni: [email protected] o 333 8366827.

M. Serena Quercioli