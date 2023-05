Musica al Colibrì I viaggi labronici di Bobo Rondelli

Bobo Rondelli, Clavdio, Sandro Joyeux e Duo Bucolico… Tanto per cominciare. Solo d’estate e sotto le stelle, a Narnali, torna Colibrì, lo spazio estivo del Circolo Renzo Grassi, nei giardini di via Pasubio, punto di incontro e svago per generazioni diverse, sempre, rigorosamente, a ingresso libero. Dal primo giugno qui sono di casa buona musica dal vivo, eventi, aperitivi e cocktail d’autore e molto altro. La stagione 2023 porta sul palco nomi eccellenti della musica d’autore e non solo. Primo appuntamento venerdì 2 giugno con Bobo Rondelli, chansonnier livornese capace di raccontare amori e sentimenti struggenti, con piglio labronico: un viaggio attraverso i suoi ’ciuchi di battaglia’ (come lui ama definire le canzoni più conosciute) insieme alle nuove produzioni e qualche rivisitazione di tracce che hanno fatto la storia della musica. Particolare il sound di Clavdio, epigono della nuova scuola capitolina (Calcutta, Carl Brave, Franco 126, Fulminacci) salito alla ribalta col singolo "Cuore" e con un nuovo album da farci ascoltare, "Guerra Fredda": un diario intimo dal sapore agrodolce, scritto a cuore aperto. Sul palco del Colibrì, il 23 giugno, sempre a ingresso libero, con il patrocinio del Comune. E ancora, venerdì 14 luglio è la volta di Sandro Joyeux: parigino di nascita, giramondo per vocazione, ha percorso quasi un milione di chilometri con la chitarra sulle spalle raccogliendo tradizioni, dialetti e suoni del Sud del mondo. Venerdì 28 luglio spazio al ’cantautorato illogico d’avanguardia’ del Duo Bucolico, dalla Romagna con molta musica e un pizzico di cabaret. Per il capitolo live, le Alchemical Jam Session del mercoledì (niente cover), mentre ogni giovedì di giugno e luglio tornano gli aperitivi astrologici con oroscopi personalizzati. Colibrì è anche birre artigianali e menù dal mondo. "Rinnoviamo la proposta per il quinto anno - dice Luca Benelli, presidente dell’associazione Circolo Renzo Grassi - per consolidare la sua preziosa funzione aggregatrice. Ci piace l’idea di uno spazio dove si incontrano generazioni diverse". Info: 370 3017013 - [email protected]; www.facebook.comcolibriprato www.instagram.comcolibri_prato).