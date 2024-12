Musica a Palazzo Pretorio: concerti itineranti per la festa dell'Immacolata

Musica a Palazzo Pretorio per la festa dell’Immacolata con Percorsi sonori, i concerti itineranti nelle sale del museo a cura di tre musicisti della Camerata, in programma domani dalle 16.30 alle 18.30.

I tre solisti accompagneranno i visitatori tra i capolavori della collezione permanente: Lorenzo Cosi al violoncello al primo piano, Fanny Ravier al violino al secondo piano e Agostino Mattioni con la viola al terzo. Si esibiranno in un programma ad hoc e con improvvisazioni itineranti, in dialogo con le opere esposte nelle principali sale del museo, come in una sorta di concerto visivo.

Ingresso al museo e performance, costo dieci euro. La prenotazione è obbligatoria con una mail a [email protected] o allo 0574 1837859.

Oggi invece torna l’appuntamento con l’Ora del concerto, la storica rassegna a cura di Scuola e Verdi e Camerata. Alle 17 il Palazzo della musica ospita il Trio Tharsos formato da Ludovico Mealli al violino, Fabio Fornaciari, al pianoforte e Leonardo Ascione al violoncello (nella foto), allievo di grande talento formatosi proprio alla Verdi che suon anche con la Camerata strumentale.

In programma ci sono il celebre Trio op. 97 Arciduca di Beethoven, considerato uno dei capolavori di questo genere, e il Trio n.3 op.110 fra le ultime importanti opere di Schumann. Ingresso libero.