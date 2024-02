Museo Tessuto. Per Walter Albini evento a Milano

Milano chiama Prato, Prato risponde. E lo fa con la prossima mostra al Museo del Tessuto dedicata al padre del prêt-à-porter: Walter Albini. Un evento espositivo molto atteso che avrà una vetrina d’eccellenza durante la Settimana della Moda Donna con i riflettori accesi sulla prossima mostra curata da Daniela Degl’Innocenti ed Enrica Morini. Parlerà così un po’ pratese la Milano Fashion Week perché, nella sezione degli eventi collaterali che precedono le sfilate, un posto d’onore lo avrà "Walter Albini. Il talento, lo stilista" (il titolo della mostra dal 23 marzo al 22 settembre) con un’anteprima speciale per la stampa. Nel calendario di martedì 20 febbraio l’appuntamento pratese spicca infatti in mezzo ad altre iniziative previste in quella giornata negli spazi di Casa Manzoni e dedicate ai brand più noti come Louis Vitton. E scusate se è poco. Così come non è secondario che la mostra abbia il patrocinio della Camera nazionale della Moda con cui il museo pratese aveva già collaborato ai tempi della mostra "Mr & Mrs Clark". La trasferta milanese sarà anche la prima occasione ufficiale nell’olimpo della moda per la nuova presidente della Fondazione Museo del Tessuto, Fabia Romagnoli.

"Il museo è impegnato da tempo a costruire legami stabili a Milano a partire dal rapporto con realtà come la Camera nazionale della Moda e la Fondazione Sottani nell’ottica di un nostro radicamento nella capitale della moda – sottolinea il direttore Filippo Guarini - Entrare nel calendario della Milano Fashion Week significa avere la possibilità di agganciare la stampa internazionale ma è anche un modo per rendere omaggio al lavoro di Walter Albini che alla fine degli anni Sessanta fu il promotore dello spostamento dei saloni da Firenze a Milano". Un gioiello nascosto della moda italiana tutto da scoprire e che tornerà a brillare grazie all’intenso lavoro di studio e ricerca compiuto dal museo sulla parabola dello stilista grazie a una cospicua donazione ricevuta: un ricco fondo inedito di bijou, bozzetti, disegni, fotografie, documenti, libri, appartenuti proprio ad Albini, che documentano la grande capacità creativa di questo straordinario creatore di moda.

Maria Lardara