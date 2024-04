Museo Tessuto, il maggio creativo. Ecco le idee a misura di famiglie

I genitori scoprono la storia del grande stilista, i bambini sognano di diventarlo munendosi di stoffe, colori e tanta fantasia. Si avvicina un maggio scoppiettante al Museo del Tessuto pronto ad animarsi con nuove attività per le famiglie, complice la bella mostra in corso intitolata "Walter Albini. Il talento, lo stilista" e visitabile anche il 1° maggio (apertura straordinaria dalle 10 alle 19). La mostra, lo ricordiamo, racconta attraverso più di 300 oggetti, molti dei quali inediti - tra disegni, fotografie, bijou, tessuti e abiti - oltre un ventennio di creazione di un pioniere assoluto del Made in Italy. Non è un mistero che Albini avesse una passione per il mondo della moda fin dal piccolo, visto che aiutava la mamma a scegliere gli abbinamenti perfetti in ogni occasione mostrando una grande attitudine per il disegno. Ma la vita di Albini è piena di aneddoti e curiosità: non tutti sanno, ad esempio, che da giovane fece l’illustratore di riviste di abbigliamento per mamme e bambini sognando sulle sue stoffe colorate il proprio mondo da sognatore con tanti animali e personaggi un po’ naif. A questo s’ispira il laboratorio fissato per sabato 11 maggio, dalle 16.30 alle 18, dal titolo "Ci rotoleremo nella fuliggine e sembreremo dei fox terrier". Dopo una breve visita alla mostra, tutti i partecipanti andranno a personalizzare un originale biglietto pop-up, descrivendo un buffo appuntamento con tre simpatici amici a quattro zampe fox terrier. Alla fine dell’attività per bambini dai 4 ai 6 anni, i partecipanti potranno visitare il museo e la mostra in corso.

Si tornerà al museo sabato 25 maggio, dalle 16 alle 18, per un altro laboratorio stavolta per bambini un po’ più grandicelli (dai 7 ai 10 anni). "Marine look" farà venire voglia di estate con i colori accesi e la voglia di andare al mare: prendendo ispirazione dai capi sfoggiati in mostra, i piccoli stilisti in erba si cimenteranno nella creazione di una t-shirt originale con una perfetta combinazione di righe e bandiere sull’esempio del noto designer. E anche in questo caso, dopo il laboratorio, tutti alla scoperta delle mostra e del museo.

Maria Lardara