Museo del Tessuto e Scienze planetarie a misura di bambini

Nuovo appuntamento a misura di bambini al Museo del Tessuto intorno alla mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente", che visto il successo di visitatori è stata prorogata fino a domenica 7 gennaio. Sabato sarà la volta di "Ballando con Hanagasa!" un divertente laboratorio - spettacolo che sarà proposto in due fasce orarie distinte: ore 15.30-17 per famiglie con ragazzi di 7-10 anni e ore 17-18.30 per famiglie con bambini 4-6 anni. Le attività per famiglie hanno un costo di 5 euro, con prenotazione obbligatoria, tutte le info sul sito del museo. Sempre sabato ma al Museo di scienze planetarie a partire dalle 16 è in programma il laboratorio "Scienziato o esploratore? Alla scoperta di due famosi personaggi" con storie, curiosità e attività interattive in occasione della giornata "Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo". L’attività condurrà i bambini alla scoperta di questi due famosi personaggi, partendo dalla lettura di due libri a loro dedicati. L’attività è rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a: [email protected] Il costo, comprensivo del biglietto di ingresso al Museo, è di 3 euro per i bambini e per gli adulti accompagnatori.