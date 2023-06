Museo del tessuto, arte tra le mani Il nuovo progetto per l’inclusione

Nuovo progetto al Museo del Tessuto, grazie al supporto di Banco Popolare Milano. E’ "Arte tra le mani". è rivolto alle persone con disabilità ed è nato dalla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, Fondazione Opera Santa Rita e Centro Silvio Politano. Il progetto prevede 30 incontri che si svolgeranno tra l’estate e l’autunno con percorsi differenziati per 58 bambini dagli 8 ai 16 anni con autismo a basso, medio e alto funzionamento dell’Opera Santa Rita e 20 adulti dell’Ente Sordi accompagnati dalle loro famiglie. "Arte tra le mani" utilizza movimenti, linguaggio para verbale e la lingua dei segni per far conoscere il patrimonio del museo e le sue mostre e permette di valorizzare le capacità comunicative e relazionali dei partecipanti.

Da sempre il Museo valorizza l’aspetto sensoriale dell’esplorazione; ne è un esempio il corridoio di familiarizzazione, dove i visitatori hanno la possibilità di interagire con le fibre e le materie prime per realizzare i tessuti, non solo con la vista ma anche con il tatto e l’olfatto. Inoltre, i kimono attualmente esposti all’interno della mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" permettono di lavorare sul movimento e l’immaginazione, sull’espressione del corpo, sull’interpretazione, favorendo la mediazione con l’opera sia per il pubblico generico sia per chi ha una disabilità.

Infine, c’è da ricordare che oggi come tutti i giovedì di giugno e luglio il Museo del Tessuto sarà aperto anche di sera dalle 19 alle 23, con un biglietto unico scontato di 5 euro. Alle 21 è anche prevista una visita guidata speciale alla mostra "Kimono" pensata per famiglie con bambini. Prenotazione obbligatoria a [email protected]