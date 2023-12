Musei aperti. Ecco le mostre e gli orari

In questi giorni di festa può essere una buona idea visitare i nostri musei. Palazzo Pretorio è aperti tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30, il giorno di chiusura sarebbe martedì, ma il 26 dicembre sarà eccezionalmente aperto. Oltre ai capolavori della collezione permanente (nella foto La Natività di Filippo Lippi), fino al 6 gennaio si potrà visitare la mostra "L’albero degli zecchini", a cura della Fondazione Datini, un lungo viaggio all’interno dell’affascinante tema del denaro nella storia: dai primi mezzi di scambio, fino a strumenti virtuali come il denaro elettronico e digitale; un lungo excursus nel tempo, un racconto fatto di episodi scelti tra documenti e oggetti conservati in collezioni pubbliche e private, oltre che nei ricchi archivi e musei cittadini. Il Museo dell’Opera del duomo sarà aperto anche oggi e il 31 dicembre dalle 13 alle 17; stessi orari per il 1° gennaio quando ci sarà il biglietto speciale di un euro e per il giorno della Befana. Oltre alla collezione permanente, si può visitare la mostra Il soldato che dipingeva la pace.

Oggi aperto dalle 10 alle 16 anche il Pecci, che sarà chiuso domani e riaprirà il giorno di Santo Stefano dalle 10 alle 19. Pecci aperto anche 31 dicembre dalle 10 alle 16, con biglietto d’ingresso a un euro, e il 6 gennaio dalle 10 alle 19. Sono tre le mostre in corso al centro per l’arte contemporanea: Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci a cura di Stefano Collicelli Cagol, display di Formafantasma; Lara-Vinca Masini. La memoria del futuro a cura di Stefano Pezzato; Diego Marcon. Glassa, a cura di Stefano Collicelli Cagol ed Elena Magini