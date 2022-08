Prato, calciante muore a 31 anni. La famiglia: "Giovedì dimesso dal pronto soccorso"

Prato, 7 agosto 2022 - Lutto a Prato nel mondo della Palla Grossa per la morte, a soli 31 anni , del calciante dei verdi Gaddo Giusti. La morte è avvenuta a causa di un malore nel pomeriggio di sabato 6 agosto. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Appena si è diffusa la notizia si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio sul web, perché Giusti era molto conosciuto.

Saranno da chiarire le cause della morte, visto che, come scrive il Tirreno nel riportare la notizia, la famiglia chiede accertamenti. A quanto sembra, Giusti era andato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato nella notte tra il 3 e il 4 agosto per poi essere dimesso dopo una serie di esami. Due giorni dopo il malore fatale. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, mentre l'Asl ha avviato un'indagine interna.