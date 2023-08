Muore a 13 anni per una malattia. "Pietro, il tuo sorriso resta con noi"

Prato, 18 agosto 2023 - Un sorriso bellissimo, che si è spento troppo presto. Pietro Cappiello sarà ricordato dalla scuola media "Sem Benelli" a settembre quando docenti e alunni torneranno in classe, anche se il suo ciclo di studi in questo istituto si è concluso a giugno. Pietro è morto mercoledì in seguito ad una malattia contro la quale combatteva da tempo. Avrebbe compiuto 14 anni il 10 settembre e come scuola superiore aveva scelto il liceo Gramsci-Keynes. Pietro è morto a casa, a Galciana, nonostante i tentativi di rianimazione del 118 e poi il ricovero al Santo Stefano. Una tragedia che ha lasciato nell’immenso dolore la famiglia, i parenti e i tanti amici. "La famiglia mi ha informato di questa triste notizia – dice il professor Giuseppe Tito, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo don Milani – ed è stato un fulmine a ciel sereno, pur conoscendo la sua situazione. Pietro ha frequentato le elementari e le medie in questo istituto e ha fatto il suo percorso scolastico direi con serenità, guardava al futuro perché così deve essere. Ma questo progetto di vita ora si interrompe. Per noi resterà il ricordo di un alunno serio, sorridente, impegnato nello studio. Vivere a distanza questo dolore ci rattrista. La famiglia ha chiesto molto riserbo ed è comprensibile. Tutto il personale docente, non docente e anche le altre famiglie degli alunni e i suoi compagni sono vicini ai genitori di Pietro in questo momento tragico. Un rappresentante della scuola parteciperà al funerale. Al rientro a scuola, tutti insieme sono certo troveremo una modalità per ricordare Pietro".

Pietro Cappiello da questa mattina sarà esposto alle cappelle della Croce d’oro di Prato fino alle 22, il funerale si terrà nella chiesa di Coiano sabato mattina alle 9,30 celebrato da don Carlo Bergamaschi. I genitori hanno chiesto di non portare fiori ma di ricordare il loro Pietro attraverso una donazione alla Fondazione Marta Cappelli, che dal 2005 aiuta i genitori con figli ricoverati nei reparti di rianimazione e sub intensiva dell’ospedale Meyer ed è impegnata nella realizzazione del progetto "Casa Marta", un hospice pediatrico. Per donazioni si possono utilizzare le seguenti coordinate: Iban IT73T0873602802000000620633 intestato a: Fondazione Martacappelli Onlus, Banca di credito cooperativo di Pontassieve Soc. Coop. È possibile fare anche con un versamento tramite bollettino postale sul c/c n. 65813438 intestato alla Fondazione Martacappelli Onlus. Pietro era diventato anche il volto di un’importante campagna del Meyer, dal titolo "Chiedimi come mi chiamo", e la sua immagine è riprodotta in numerosi spazi dell’ospedale pediatrico.