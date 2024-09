Municipale, Berti cambia Comune. Ora il nuovo bando per sostituirlo

Rignano sull’Arno è la nuova destinazione dell’attuale comandante della polizia municipale Matteo Maria Berti.

Il Comune di Poggio a Caiano nei giorni scorsi ha salutato Matteo Maria Berti che dal 16 settembre non è più il comandante della locale polizia municipale. Berti è andato ad assumere il comando della polizia municipale di Rignano sull’Arno dopo aver trascorso quasi 2 anni a Poggio dove era arrivato nell’ottobre 2022. In precedenza aveva prestato servizio alla polizia municipale di Firenze.

"Saluto e ringrazio Matteo Maria Berti per il lavoro che ha svolto qui da noi – commenta il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri – un uomo attento e puntuale, ha portato avanti il suo compito di comandante con grande professionalità e umanità. A lui va il mio personale ringraziamento insieme a quello di tutto il Comune. Sono dispiaciuto che se ne vada, ma al tempo stesso comprendo bene le ragioni che hanno spinto Berti a lasciare Poggio: nel suo nuovo incarico è, infatti, vicino casa. Un grazie per quanto fatto da noi e gli auguri per il suo nuovo mandato".

In questi due anni Berti ha guidato il comando negli uffici di via Aldo Moro per poi spostarsi in via Soffici. Adesso, verrà fatto un bando per l’assunzione di un nuovo comandante della polizia municipale di Poggio a Caiano, che andrà a sostituire quello uscente e che prenderà servizio nelle prossime settimane.

Quella di comandante dei vigili urbani è una qualifica dirigenziale di primo grado nelle amministrazioni comunali.

Berti qualche giorno fa è stato salutato, in palazzo comunale, da amministratori e dipendenti comunali con un brindisi.

M.S.Q.