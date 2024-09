MuMat Outdoor. Erbe tintorie per i ragazzi

Nuovo appuntamento, il secondo, per "MuMat Outdoor", un’idea che coniuga passeggiate e laboratori sul filo tessile legando il fiume agli antichi macchinari conservati al museo di Vernio. A cura del Comune e della Fondazione Cdse, il progetto continua sabato alle 17.30.

Stavolta, dopo il laboratorio per bambini "Cenciaioli per un giorno" a cura dell’artista Francesca Bernini, sarà l’artista e modellista Antonella Ragno a condurre i partecipanti in una passeggiata lungofiume che servirà anche alla raccolta di erbe tintorie, e poi al laboratorio Ecolab di stampa botanica su tessuti naturali. Per concludere aperitivo sul plaid al fresco dell’Albereta in collaborazione con Bar Italia.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su www.vistvalbisenzio.it. Per informazioni 0574 931065 o 0574 931264 oppure [email protected] (dal lunedì al venerdì ore 9-13).