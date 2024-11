Cavalli trasportati senza autorizzazioni, multe per 18mila euro

Prato, 12 novembre 2024 – Un cavallo che non corrispondeva a quello riportato nella documentazione veterinaria, assenza dei contratti e delle autorizzazioni necessarie. È il risultato dei controlli che nei giorni scorsi hanno effettuato gli agenti della polizia stradale di Prato sul trasporto su strada di cavalli.

Le verifiche, che hanno interessato 28 veicoli, alcuni dei quali trasportavano fino a 15 cavalli, si sono concentrate in primo luogo sul rispetto delle normative a tutela della salute degli animali. Per garantire adeguati livelli di benessere infatti è necessario che durante il trasporto sia assicurato uno spazio sufficiente per ogni animale, oltre all’accesso a foraggio e acqua per i viaggi di lunga durata.

Durante i controlli, gli agenti hanno utilizzato dispositivi digitali per verificare che i microchip degli animali corrispondessero alla documentazione veterinaria presentata. Poi sono stati controllati i titoli assicurativi necessari per il trasporto, verificando anche il rispetto delle norme contrattuali per i conducenti.

Le ispezioni hanno portato alla scoperta di numerose irregolarità. In un caso un cavallo trasportato non corrispondeva a quello riportato nella documentazione veterinaria, mentre alcuni conducenti sono stati segnalati all’ufficio del lavoro per assenza del contratto necessario. Le violazioni accertate hanno generato multe per un totale di quasi 18mila euro.

Due trasportatori sono poi risultati completamente privi delle autorizzazioni necessarie: oltre alla mancanza dei requisiti per il trasporto, non erano in possesso delle certificazioni ASL obbligatorie per il trasporto di cavalli. Nei loro confronti, oltre alle sanzioni amministrative, è stato disposto il fermo amministrativo dei veicoli per tre mesi.