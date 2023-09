Multe, Castiello: "Ancora nessuna convocazione" a Carmignano: Commissione Garanzia e Controllo

Commissione garanzia e controllo del Comune di Carmignano, ancora nessuna convocazione sulla spinosa questione della quota delle multe – effettuate dall’autovelox installato nel Comune mediceo – da versare alla Provincia di Prato.

La consigliera di Forza Italia Angela Castiello e quella di Senso Civico Belinda Guazzini hanno scritto al Prefetto di Prato e al Difensore Civico regionale per sollecitare la convocazione.

"La commissione – spiega Angela Castiello – ancora non ha un presidente dopo le dimissioni di Belinda Guazzini e attualmente la carica è ricoperta dalla presidente del consiglio Costanza Pacinotti. Abbiamo anche scritto a Simone Calamai, quale presidente della Provincia di Prato, per farci sapere le sue date disponibili per la commissione ma ad oggi non è arrivata ancora nessuna risposta".

L’ultima commissione era stata convocata il 26 luglio e poi annullata e rimandata a data da destinarsi per agevolare il presidente Calamai, circa i suoi impegni istituzionali e da quella data le consigliere non sono più state contattate.

La questione, lo ricordiamo, è aperta da oltre un anno e riguarda la somma di un milione e mezzo di euro, derivanti dalle multe fatte con l’autovelox, di cui il Comune di Carmignano per legge deve corrispondere una quota alla Provincia.

E’ stato effettuato un pagamento di 150.000 euro e la Provincia di Prato ha emesso un accertamento di entrata, imputando un milione e mezzo di euro come un residuo attivo ma questi soldi prima o poi dovranno essere versati.