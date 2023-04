Multa "gonfiata", scoppia la rabbia "Spesi oltre 300 euro invece di 42 Mai ricevuta la prima sanzione"

Un’altra sanzione "gonfiata", un’altra protesta. Perché pagare oltre 300 euro invece di 42 senza aver mai ricevuto la multa fa arrabbiare parecchio. Il nuovo caso, dopo quello riportato da La Nazione ieri mattina, lo racconta Laura Papini. Con molti particolari e altrettanto disappunto.

"Il 23 novembre 2022 mi è arrivata una raccomandata per comunicarmi che, non avendo indicato i dati del conducente in seguito ad una multa, entro il 22 settembre 2022, dovevo pagare 306 euro, ridotti a 218 in caso di pagamento entro 5 giorni dal ricevimento della notifica. Non ho ricevuto nessuna notifica della multa, ma essendo in zona Cesarini, ovvero dovendo pagare la sanzione ridotta di 218 euro entro il 26 novembre, alla fine ho pagato riproponendomi poi di indagare a quale multa si riferisse quella ulteriore sanzione da parte del Comune di Prato in quanto nella comunicazione di novembre non era specificato niente". Dunque è arrivato un verbale per mancata comunicazione di alcuni dati relativi ad una multa, ma proprio di quella multa nemmeno l’ombra. Così la cittadina ha indagato.

"Ho preso appuntamento all’ufficio della polizia municipale di Prato in via delle Badie e lì ho scoperto che dovevo pagare altri 101 euro per una multa mai notificata che inizialmente era di 42 – racconta Papini – Di solito quando mandano una raccomandata e non trovano nessuno lasciano un avviso, e il giorno successivo lasciano un’altra comunicazione dove dicono che hanno lasciato il primo avviso. Io non ho trovato niente. I vigili mi hanno detto che la multa era stata notificata il 23 luglio 2022 per un’infrazione del 19 maggio". E anche su questa multa Papini protesta: "Per me è un vero furto autorizzato. Mi hanno fatto quella multa perché il 19 maggio 2022 ho oltrepassato con le ruote anteriori la linea di stop al semaforo di via Marco Roncioni, nonostante fossi ferma. La cosa più assurda è che ero in quella posizione perché è arrivata un’ambulanza a sirena spiegata, così mi sono fermata dov’ero e nel frattempo è scattato il rosso. Ho chiesto che cosa si può fare in questi casi per evitare di prendere di nuovo una multa. La poluzia municipale mi ha risposto che avrei dovuto fare una foto all’ambulanza e telefonare al comando della polizia municipale per comunicare quello che era successo. Ma come è possibile farlo?".