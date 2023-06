Movimento Consumatori Toscana, "Sorveglianza da parte dei cittadini per il progetto di Multiutility"

Anche il Movimento consumatori Toscana scende in campo sul progetto di Multiutility. "Speriamo che possa avere un successo perché questo sarebbe sinonimo di buon operato al quale seguirebbero costi più contenuti nelle bollette per i cittadini che è quello per cui ogni giorno ci battiamo – dice un nota dell’associazione –, ma dobbiamo fare di più. Per noi è la creazione del consiglio di sorveglianza, fatto dai cittadini: riteniamo che gli utenti, i diretti interessati, debbano essere rappresentati in questa nuova realtà e che debbano avere il ruolo di veri e propri “ispettori”. Ne va della sicurezza del nuovo progetto". Il Movimento Consumatori Toscana conclude dichiarandosi speranzoso sulla convocazione di un tavolo con tutte le associazioni al fine di avviare la costituzione di questo meccanismo, fatto dai cittadini, che fungerà per loro da garanzia, a partire dalla scelta di quotarsi in Borsa.