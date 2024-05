Mountain bike: 500 atleti in gara. Due giorni sui percorsi di Javello. Sono attesi oltre 2mila spettatori

Torna questo fine settimana a Vaiano la tappa del Campionato Toscano Enduro Series, dopo il successo dello scorso anno che portò in Val di Bisenzio circa 3.000 persone, fra atleti, familiari e appassionati di mountain bike. "Pensiamo di ripetere i numeri dell’anno scorso – spiega Michele Gianotti del Vaiano Enduro Team, che anche quest’anno organizza la tappa valbisentina -. Gli atleti attesi sono oltre 500, poi ci saranno gli spettatori, quindi ci attesteremo sulle stime del 2023".

Due giorni intensi per i ciclisti che arriveranno da tutta Italia ( e l’anno scorso anche dall’estero) per cimentarsi sui percorsi dello Javello Trail, su un circuito di 26 chilometri per 1.250 metri di dislivello positivo, che comprende alcuni tratti della nuova pista di downhill e di altri fra le tante belle piste dedicate alla mountain bike sulla parte vaianese del monte Javello. "Vorrei citare e ringraziare – continua Gianotti – il gruppo di 12 volontari che in questi mesi hanno ripristinato i percorsi rovinati dall’alluvione e che hanno permesso di riaprire la rete sentieristica di questa area". L’evento, rivolto sia a chi pedala solo "con le proprie gambe" (specialità detta "muscolare") e chi si fa supportare dalla tecnologia (ebike) ha il via sabato alle 9, con l’allestimento Area Paddock fino alle 13 e dalle 15 alle 18 proseguirà con la verifica delle licenze, il ritiro tabelle e dei pacchi gara, il tutto nell’area dell feste della Bertaccia. La giornata si chiuderà con una festa al Flossy Pub di Schignano, con un dj set.

Domenica le gare: dalle 7 alle 7.30 si proseguirà con la verifica delle licenze e il ritiro delle tabelle e dei pacchi gara e alle 8, dopo un briefing tecnico con gli atleti, partirà il primo concorrente. Alle 16, poi la premiazione. Anche quest’anno, nell’intenzione degli organizzatori, l’iniziativa è rivolta non solo allo promozione dello sport ma alla promozione turistica di tutto il territorio, dal momento che, fra prove e gara, i numeri di giorni di permanenza di atleti e appassionati e soprattutto quelli sulle presenze rappresentano cifre importanti per la Vallata, che dà l’ennesima riprova di avere tutte le caratteristiche per diventare un caposaldo dell’outdoor a livello nazionale.

Claudia Iozzelli