Morti bianche, una giornata per ricordare

Domani si celebra la 73esima Giornata nazionale per le vittime del lavoro. Anmil Prato - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro ha organizzato una manifestazione che inizia alle 9.30 in Piazza San Niccolò per la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime del lavoro. Segue alle 10 una Messa in suffragio dei caduti sul lavoro celebrata nella chiesa di San Francesco, mentre alle 11 è prevista una cerimonia civile nel salone consiliare del Comune. Alla cerimonia civile partecipano i rappresentanti della Provincia, i sindaci del territorio, la direzione Inail di Prato, le rappresentanze sindacali ed i dirigenti Anmil. Durante la cerimonia vengono consegnati brevetti e distintivi d’onore ai nuovi grandi invalidi ed invalidi minori.