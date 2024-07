Muore a 54 anni la sommelier Assia Bartolini

Prato, 24 luglio 2024 – Nella serata di lunedì è scomparsa, a soli 54 anni, Assia Bartolini, sommelier dal gennaio del 2012 e dipendente dell’ufficio contabilità di Confartigianato prima nella sede di Poggio a Caiano e poi in viale Montegrappa.

La donna, che lascia il marito Andrea con il quale si era sposata da poco, è venuta a mancare dopo aver lottato contro una brutta malattia. A piangerne la morte, oltre al fratello Cristiano e alla madre Marisa, anche i colleghi. «Per uno di noi è stata amore vero, amica, confidente e, da poco, moglie - il messaggio di Ais Toscana Delegazione Prato - Per molti di noi, una sicura spalla su cui contare in tanti servizi e nella vita, una sommelier attenta, presente, coinvolgente. La compagna di burraco che sopportava le sclerate. Per tutti, una persona buona. Vogliamo ricordarla con questa immagine, mentre, con l’amore della sua vita, stava facendo qualcosa che amava tantissimo». Bruno Caverni, delegato di Prato per l’Ais, aggiunge: «E’ una grave perdita, sia a livello personale - in quanto eravamo amici - che per l’associazione. Ha dato una mano fino a quando ha potuto.

Era una persona che ci metteva tantissima passione e che aveva sul viso sempre uno splendido sorriso». Da Confartigianato invece scrivono: «Non sarà facile abituarsi alla tua assenza e anche se potrà sembrare retorico, ognuno di noi ti porterà dentro di sé, con la tua energia e il tuo sorriso che ci hai saputo regalare anche quando stavi vivendo momenti difficili». I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa di san Bartolomeo in piazza Mercatale. Francesco Bocchini